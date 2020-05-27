معركة كونغ الجمهوري وغودزيلا الديمقراطي تنتقل إلى ميدان التواصل

وجد علماء في جامعة موسكو الحكومية لعلم النفس والتربية، أن أحد أسباب التوتر في التواصل بين المعلمين والطلاب، والذي يهدد السلامة النفسية في الجامعات، هو التسويف (الميل إلى تأجيل الأمور المهمة إلى وقت آخر).