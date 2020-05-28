الغرب يستغل "كورونا" ضد الحكومات "غير المرضي عليها"

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بعض الدول الغربية تستخدم وباء فيروس كورونا كأداة لمعاقبة بعض الدول والحكومات المعارضة لسياستها وتمنعها من التعاون وطلب المساعدة الروسية لمكافحة هذا الوباء العالمي.

كتب لافروف مقالة خاصة في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية نقلتها وكالة "سبوتنيك" جاء فيها:

"لم يكن الجميع مستعدين لاختبار هذا النوع من الوباء، وبعد اتحاد مؤقت لمواجهة هذا الخطر على البشرية عادت بعد فترة وجيزة الأساليب "المفترسة" الغربية ضد كل من يعارض سياستهم أو أهدافهم".

وانتقد الوزير، في مقالته، السياسات الغربية المهينة ضد كل من يحاول التعاون مع روسيا ويطلب الحصول على المساعدة الطبية منها لمكافحة فيروس كورونا بالرغم من خطورة الوضع الصحي.