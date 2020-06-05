أين يختبئ زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو؟

نفت فرنسا، اليوم الجمعة، أن يكون خوان غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، قد لجأ إلى أي من مقراتها الدبلوماسية في العاصمة كاراكاس، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية الفنزويلي إن غوايدو يختبئ داخل السفارة الفرنسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، القول: "السيد خوان غوايدو ليس موجودا في المقر الفرنسي في كاراكاس... أكدنا ذلك مرارا للسلطات الفنزويلية".

وكان وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييزا، قال إن زعيم المعارضة الفنزويلية موجود في السفارة الفرنسية في العاصمة كراكاس.