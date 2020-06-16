ألمانيا ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا

قالت السفيرة الألمانية إلى الولايات المتحدة، إميلي هابر، في مناقشة عبر الإنترنت حول العلاقات الخارجية، إن «القوات الأمريكية في ألمانيا موجودة ليس للدفاع عن ألمانيا، وإنما لتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي».

في وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا إلى 25 ألف جندي. وبالإضافة إلى ذلك، كان ترامب ساخطًا على أن "ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات مقابل الطاقة (التيار الشمالي)، وأنه يجب على الولايات المتحدة حمايتها من روسيا».

وأضافت هابر قائلة: «القوات الأمريكية (الموجودة في ألمانيا) ليست للدفاع عن ألمانيا. إنما للدفاع عن الأمن عبر المحيط الأطلسي، وكذلك لإظهار القوة الأمريكية في أفريقيا وآسيا».