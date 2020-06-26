من هي أسوأ أمة في العالم وفق ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التعامل مع روسيا والصين وكوريا الشمالية أسهل له من التعامل مع الديمقراطيين الأمريكيين.

حيث قال ترامب في كلمة ألقاها أمام موظفي مصنع عسكري في ولاية ويسكونسن: "أحد أصدقائي، رجل ذكي، سألني ذات مرة: أي أمة من أمم العالم الأصعب في التعامل معها - الصين، أو ربما روسيا؟ أو قد تكون كوريا الشمالية؟ أجبت عليه: "الأمة الأصعب في التعامل معها - الديمقراطيون في الولايات المتحدة. فهم أصعب ممن نتعامل معهم، وأقل ذكاء وأكثر جنونا".

وأشار أيضاُ إلى أن "الديمقراطيين لا يريدون تخصيص مال للجيش لأي سبب من الأسباب". وأضاف قائلاً: "ليس لديكم أدنى فكرة عما كان علي أن أخوضه مع هؤلاء (الديموقراطيين)".