وزير عربي عن كورونا: نشف ومات

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلو المملكة من إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفيروس قد "مات" وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء.

وقال جابر في حديثه مع قناة "المملكة" إن "الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين الموجودين في المملكة، مضيفاً: "جميع الحالات التي سجلت هي قادمة من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة.