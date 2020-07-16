حذف فلسطين من الخرائط...حسنا غوغل.. أين أنا؟

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة المحاماة "Boies Schiller Flexner" في كاليفورنيا، رفعت دعوى قضائية ضد شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لـ"غوغل"، التي اتهمت بتتبع تصرفات مستخدمي تطبيقات مختلفة حتى عند إيقاف إعدادات التتبع.