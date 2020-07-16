عقوبات أمريكية إضافية ضد أنابيب الغاز الروسية والتركية

قال الأدميرال ألكسندر شيرتبيتسكي، رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما لمسلحين على قاعدة حميميم العسكرية في الساحل السوري.