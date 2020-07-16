عقوبات أمريكية إضافية ضد أنابيب الغاز الروسية والتركية

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "اليوم، تقوم وزارة الخارجية بتحديث التوجيه العام لعقوبات CAATSA لتشمل "نورد ستريم 2" والخط الثاني من "تورك ستريم 2".
أعلنت الحكومة الأمريكية أن عقوباتها ضد خصومها ستشمل خط غاز "نورد ستريم 2" المتجه إلى ألمانيا بالإضافة إلى "التيار التركي" من خلال حزمة العقوبات (CAATSA).
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "اليوم، تقوم وزارة الخارجية بتحديث التوجيه العام لعقوبات CAATSA لتشمل "نورد ستريم 2" والخط الثاني من "تورك ستريم 2".
ألقى الجيش السوري القبض على مسلحين كانوا متجهين إلى مدينة الرقة في مهمة لجمع معلومات عن مواقع روسية وإيرانية وسورية في الشرق السوري.
ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة المحاماة "Boies Schiller Flexner" في كاليفورنيا، رفعت دعوى قضائية ضد شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لـ"غوغل"، التي اتهمت بتتبع تصرفات مستخدمي تطبيقات مختلفة حتى عند إيقاف إعدادات التتبع.
قال الأدميرال ألكسندر شيرتبيتسكي، رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما لمسلحين على قاعدة حميميم العسكرية في الساحل السوري.
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك.
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