بومبيو يدعو إلى "تحالف جديد للديمقراطيات" ضد الصين

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.

قال بومبيو في كلمة له في مكتبة نيكسون: "لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات".

وأضاف أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لها مجتمعة "كافية بالتأكيد لمواجهة هذا التحدي، إذا وجهناه بوضوح وبشجاعة كبيرة".