هل يراقب إنستغرام مستخدميه؟

أفاد بعض المستخدمين أنهم لاحظوا سلوكا غير مسبوق لأحدث نسخة من الوضع التجريبي من "iOS 14" على هواتف أيفون، إذ كان يظهر لديهم مؤشر "الكاميرا قيد التشغيل" أخضرا أثناء تفقد الشريط الإخباري على إنستغرام، وهم بذلك لا يلتقطون صورا أو فيديو.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

وشرح المطورون هذا الأمر، في رسالة إلى الموقع، على أنه "خطأ فني"، وأن المتخصصين يعملون بالفعل على إصلاحه. وأكدوا لجميع مستخدمي إنستغرام أن الكاميرات الأمامية والخلفية لا تعمل على التطبيق إلا عندما يقوم المستخدم نفسه بإدارة زر التشغيل.