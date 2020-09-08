"سبوتنيك V" القاضي على كورونا

صرح مدير مركز "غامالي"، ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الثلاثاء، بأن المركز يقوم بإنتاج الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام المدني، وأن كل دفعة من اللقاح يجب أن تمر عبر هيئة الرقابة الصحية "روسزدرافنادزور".