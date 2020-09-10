"هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها

كشفت شركة "هواوي" خلال مؤتمرها السنوي (مؤتمر مطوري هواوي)، الذي انطلق اليوم 10 أيلول/ سبتمبر، عن الإصدار الثاني من نظام التشغيل "هارموني أو إس" الجديد.

ووفقا لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريبًا، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام.