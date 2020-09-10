"هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها

ووفقا لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريبًا، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام.
كشفت شركة "هواوي" خلال مؤتمرها السنوي (مؤتمر مطوري هواوي)، الذي انطلق اليوم 10 أيلول/ سبتمبر، عن الإصدار الثاني من نظام التشغيل "هارموني أو إس" الجديد.
ووفقا لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريبًا، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام.
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، القيادة العسكرية للولايات المتحدة بأنها تدين بالفضل لمصنعي الأسلحة>
صرح مدير مركز "غامالي"، ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الثلاثاء، بأن المركز يقوم بإنتاج الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام المدني، وأن كل دفعة من اللقاح يجب أن تمر عبر هيئة الرقابة الصحية "روسزدرافنادزور".
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بعض الدول الغربية استغلت فيروس كورونا لتصفية حساباتها مع حكومات غير مرغوب فيها.
عبر رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، سيرغي شويغو، عن رغبته في ألا تستهدف الطبيعة الجميع، ولكن فقط أولئك الذين يسيئون إليها.
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