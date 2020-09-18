ترامب يفقد جميع أصدقائه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية

قال ترامب في اجتماع مع الناخبين في ويسكونسن: "كان لدي أصدقاء... مهلا، دون! دعنا نذهب لتناول العشاء... حسنا، ريتشارد! سأذهب... أوك، لاري! أراك فيما بعد في المطعم في نيويورك...كانت محادثاتنا رائعة، لا تحتاجون لمعرفة ما نتحدث عنه فهذا ليس من شأنكم، لكننا كنا نستمتع بالراحة والرخاء".

وأضاف ترامب: "عندما أصبحت رئيسا للولايات المتحدة... والآن يتصلون بي ويقولون (شيئا مثل): "السيد الرئيس، هل تريد أن نلتقي يوما ما؟ "أقول لهم: " استرخ! نادني دونالد فقط، فأنت تعرفني منذ 30 عاما. - "شكراً جزيلاً لك يا السيد الرئيس".

واشتكى من أنه لم يعد بإمكانه الجلوس وتناول كأس مع أصدقائه، رغم قوله سابقاً إنه لا يتناول الكحول.

وفقاً لترامب، فهو أصبح يعتمد الآن على أعضاء الكونغرس، الذين يحلون محل الأصدقاء.