الجميع يغار من القوة العسكرية الأمريكية

صرح مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، في تصريحات أدلى بها، يوم أمس، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أية خيارات تقريبا لفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكنها تبحث عن خيارات أخرى.