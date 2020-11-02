القانون الأمريكي قد يحظر بيع مقاتلات "إف 35" لدول اشترت "إس-400"

وفقًا لبوابة Breaking Defense، على وجه الخصوص، يصر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على إدراج بند في القانون يحظر بيع المقاتلات إلى الدول التي اشترت أسلحة أجنبية تشكل تهديدًا محتملاً لـ F-35، على سبيل المثال، أنظمة الصواريخ الروسية إس-400.
بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صياغة تشريعات لتنظيم بيع الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning، إلى دول مختلفة.
وفقًا لبوابة Breaking Defense، على وجه الخصوص، يصر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على إدراج بند في القانون يحظر بيع المقاتلات إلى الدول التي اشترت أسلحة أجنبية تشكل تهديدًا محتملاً لـ F-35، على سبيل المثال، أنظمة الصواريخ الروسية إس-400.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون بدأ، دون لفت انتباه الجميع، في استدعاء الملحقين العسكريين لسفارات الولايات المتحدة في دول أفريقيا، واستبدال آخرين بعسكريين من رتبة أدنى في عدة دول أخرى في العالم.
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، كلارك كوبر، فيما يتعلق بشراء تركيا لمنظومات "إس -400" الروسية، إن خطر وقوع تركيا تحت العقوبات الأمريكية يزداد، حسبما ذكرته مجلة "ناشونال ديفينس" الأمريكية.
قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال 15 ألف لاجئ كحد أقصى في السنة المالية 2021، بدلاً من 18 ألف، وهو رقم قياسي منذ عام 1980.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا والصين تشعران بالغيرة من القوة العسكرية للولايات المتحدة.
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