على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات الخارجية الروسي لا يرى أي اهتمام من طرف الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع روسيا حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج.

وقال ناريشكين في مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لموقف روسيا، فنحن بالطبع مهتمون بإجراء حوار أوسع، وتطوير علاقات متساوية وتعاون متساو بين بلدينا. لكن، للأسف، لا نرى حتى الآن إشارات على وجود مثل هذا النهج في الجزء السياسي الأمريكي. وهذا ينطبق على كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري".

وأوضح ناريشكين في حديثه مع مدير وكالة "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف، أن جهاز المخابرات الخارجية الروسي قام بتسجيل محاولات من قبل السلطات الأمريكية للتدخل في التعاون بين روسيا والصين".

وقال: "نحن نسجل هذه الأمور، نسجل كيف يتحدث ممثلون معينون من الحكومة الأمريكية ووزارة الخارجية مع شركائهم، والأطروحات التي يقدمونها - بشكل استفزازي - من أجل خلق انقسام وخلاف في تعاوننا (روسيا والصين)".

وفي هذا الشأن أشار إلى أن الدول الغربية تحاول صنع خلاف في عمل منظمات التكامل مثل الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفقًا لناريشكين، تُلاحظ ظواهر الأزمة في الاتحاد الأوروبي ككل وفي دول الاتحاد الأوروبي بشكل فردي.

وقال:"لقد عرفت دول (محددة) في العالم إلى أقصى حد ما هو الإرهاب الدولي، وهذه المشكلة ترجع إلى حد كبير إلى سياسة الهجرة غير الصحيحة وغير المدروسة في هذه البلدان. يبدو أنه وجب على الأمريكيين والأوروبيين حل مشاكلهم في أوطانهم من الداخل، إلا أنهم لا يزالون يحاولون إحداث الفوضى في مناطق أخرى من العالم".

إن الغرب، حسب قول رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، خائف بشكل خاص من عمليات التكامل في أوراسيا. يوجد "دول مستقلة وذات سيادة ومنظمات تتطور بشكل إيجابي - الاتحاد الاقتصادي والنقدي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي هي أيضًا جزء من هيكل الأمن العالمي".