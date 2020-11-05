الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي "سريع التفجر"

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، إن "معركة" بدأت بالفعل في الولايات المتحدة حول شرعية نتائج الانتخابات، ووصفت الوضع الحالي بـ"سريع التفجر"، مشيرة إلى أن البلاد قد تواجه أزمة دستورية.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية الألمانية: "هذا وضع سريع التفجر. هذا وضع، كما يقول الخبراء بحق، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية في الولايات المتحدة. وهذا شيء، بشكل عام، يجب أن يقلقنا كثيرًا بلا شك".