الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي "سريع التفجر"

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية الألمانية: "هذا وضع سريع التفجر. هذا وضع، كما يقول الخبراء بحق، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية في الولايات المتحدة. وهذا شيء، بشكل عام، يجب أن يقلقنا كثيرًا بلا شك".
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، إن "معركة" بدأت بالفعل في الولايات المتحدة حول شرعية نتائج الانتخابات، ووصفت الوضع الحالي بـ"سريع التفجر"، مشيرة إلى أن البلاد قد تواجه أزمة دستورية.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية الألمانية: "هذا وضع سريع التفجر. هذا وضع، كما يقول الخبراء بحق، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية في الولايات المتحدة. وهذا شيء، بشكل عام، يجب أن يقلقنا كثيرًا بلا شك".
أعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن آمال موسكو في أن هياكل السلطة في الولايات المتحدة، مثل البنتاغون ووزارة الخارجية وغيرها، ستستمر في العمل بسلاسة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية.
أفاد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش، في إيجاز صحفي يوم أمس الأربعاء، أن مسلحين يعتزمون إطلاق النار على المواقع العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية وتحميل قوات الجيش السوري مسؤولية ذلك.
صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات الخارجية الروسي لا يرى أي اهتمام من طرف الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع روسيا حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج.
بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صياغة تشريعات لتنظيم بيع الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning، إلى دول مختلفة.
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