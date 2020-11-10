إقفال عام لمدة أسبوعين في لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قرارا بالإقفال العام لمدة أسبوعين، بداية من 14 وحتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد، بعد تزايد الإصابات.