كيف ترد أنقرة على واشنطن في حال فرضت عليها عقوبات؟

علّق ممثلو الأحزاب السياسية التركية الرائدة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها لمنظومات الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، ورد أنقرة المحتمل على مثل هذه الخطوة.

وقال إبراهيم أيدمير، النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لإذاعة "سبوتنيك تركيا":

"إن هذه العقوبات لا تعني لنا شيئاً. سوف نستمر في إيلاء اهتمام كبير لتطوير صناعة الدفاع لدينا في المستقبل. لذا، فإن الضغط الذي يحاولون فرضه علينا بهذه الطريقة لن يعطي أي نتائج. فمن غير المقبول إطلاقا أن تُفرض إرادة شخص آخر على الشعب التركي. نحن لا نعترف بهذا النوع من القرارات، لأن احتياجات وقرارات الشعب التركي فقط هي التي تهمنا".

ومن جانبه، قال رئيس حزب الوطن القومي اليساري، دوغو بيرينجيك: "علينا أن نشكر الولايات المتحدة. بفضل هذه العقوبات، ستعمل تركيا على تطوير الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فعالية، وتحقيق اندفاعات جديدة في مجال الدفاع، والابتعاد إلى حد كبير عن النظام الأطلسي، وتعزيز مكانتها بصورة أقوى في أوراسيا. إن تركيا ستتغلب على هذه العقوبات بثورة صناعية ضخمة. وأعتقد أنه رداً على الولايات المتحدة، يجب على القوات المسلحة التركية تعليق أنشطة القواعد الأمريكية في تركيا".