أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"

أعلنت أجهزة الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، عن تفعيل بروتوكول الأمان لـ «بابا نويل».

ونشرت الخدمة السرية الأمريكية على صفحتها على "تويتر" أنها قامت بتفعيل بروتوكول لتأمين زيارة «سانتا كلوز».

وأفاد مدير الخدمة في بيان نشر على صفحة االخدمة على تويتر أن البروتوكول الأمني أطلق عليه اسم سري «بيغ ريد» (أو الأحمر الكبير: Big Red).

كما أكد متحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» (NORAD) إنهم «يراقبون» تحركات «بابا نويل» حول العالم!