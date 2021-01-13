أحضان إيران مفتوحة أمام دول الخليج

في ظل بدء عودة العلاقات بين قطر ودول المقاطعة، بعد إتمام المصالحة الخليجية في قمة "العلا"، أكدت إيران أن بإمكانها إنهاء خلافاتها مع السعودية والإمارات.

أكدت الخارجية الإيرانية، أن "أحضان" طهران مفتوحة للسعودية والإمارات في حال حققتا شرطا واحدا يتعلق بالمسار الذي تتبعه كل من الدولتين.

أتت تصريحات المتحدث باسم الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الاثنين الماضي حول "تغيير نهج السعودية والإمارات تجاه إيران".