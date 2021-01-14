موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة

وقال تيشكوفيتس تسبب إعصار "ديميتريوس" البلقاني، الذي ضرب العاصمة يوم أمس، بتساقط ثلوج كثيفة. كما أن محطة الطقس الرئيسية "في دي إن خا" في موسكو أشارت إلى أن معدلات سقوط الثلج بلغت 8 ملم، وهو ما يمثل 19 % من المعدل الشهري، وتم تسجيل نفس المعدل في كل من أحياء ميخايلوفسكي ونارو-فوميسنسك، بينما بلغ 9 ملم في كل من موجايسك وكاشيرا وكولومنا. أي أن خُمس المعدل الشهري سقط منذ منتصف الليل حتى هذا الصباح".