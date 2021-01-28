تلغرام يقدم ميزة جديدة لمستخدميه

تأتي تلك الميزة ضمن مجموعة تحديثات تتضمن إمكانية نقل المحادثات من واتساب وعدد من التطبيقات، ومسح سجلات الرسائل والمجموعات والمحادثات الخاصة، والمكالمات مع عدم القدرة على تعقبها، حسبما ذكر موقع "9to5mac" التقني.

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