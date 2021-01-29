بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي

وقال بايدن قبل التوقيع: "اليوم أوقع مرسومين للتراجع عن الضرر الذي أحدثه ترامب... أنا لا أضع قانونًا جديدًا أو أغير أي شيء فيه، بل أعيد ما كان عليه (الوضع الصحي)".

كان إلغاء التأمين الصحي التفضيلي والرعاية الطبية للمسنين، الذي تم تبنيه في عهد الرئيس باراك أوباما، أحد النقاط الرئيسية في خطاب حملة ترامب الانتخابية. ولم يستطع ترامب الحصول على موافقة الكونغرس لإلغاء القانون، ولكنه قام بإدخال تعديلات على القوانين القائمة.

وأوضح بايدن عند التوقيع على المراسيم، قائلاً: "إنها ليست شيئًا جديدًا، فنحن نعيد فقط القانون الخاص بالرعاية الصحية الميسر التكلفة و"ميدكير" (برنامج التأمين الصحي الوطني) إلى حاله الذي كان قبل تولي ترامب المنصب الرئاسي، وأجرى تغييرات جعلت (البرامج الصحية) غير متاحة وأكثر صعوبة للمشاركة فيها".