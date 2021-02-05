بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تأجيل زيارته التي كانت مزمعة لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية. إنه يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".