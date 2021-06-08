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    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان

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    تم إيجاد مخزون كبير من البيرة الألمانية في أفغانستان تركه الجيش الألماني.

    الجيش الألماني في أفغانستان

    وبحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتيد بريس" الأمريكية، فقد تراكمت في مخيم مرمال في مدينة مزار الشريف، 22.6 ألف لتر من المشروبات الكحولية، بما في ذلك ما يقرب من 60 ألف علبة بيرة.

    وبحسب الوكالة، قبل الأمر، كان يُسمح للجنود شرب علبتين من البيرة في اليوم. وبعد الحظر، واجه الجيش مشكلة لوجستية: لم يعرفوا مكان وضع الشراب الفائض. ووفق ما قالته المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية كريستينا روتسي: "لا يمكن بيع الكحول محليًا بسبب القيود الدينية أو إتلافه لأسباب بيئية".

    نتيجة لذلك، وجد الجيش مقاولًا مدنيًا وافق على إخراج الكحول من البلاد قبل انسحاب القوات الألمانية من هناك. ويعتقد الجيش أن بيع الجعة خارج أفغانستان سيغطي تكاليف النقل.

    يذكر أن الانسحاب الرسمي لقوات الناتو من أفغانستان بدأ في الأول من مايو/ أيار الماضي. وفي بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي، في 14 أبريل/ نيسان، تمت الإشارة إلى أن عملية انسحاب القوات ستستغرق عدة أشهر وستكون منظمة ومنسقة. وفي الوقت نفسه، لوحظ أن الحلفاء في المنظمة سيواصلون دعم أفغانستان وشعبها وهياكلها في تعزيز الأمن وتطويرها.

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