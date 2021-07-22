بايدن: أدركت لأول مرة أنني رئيس عندما جلست أمام بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حديثه مع قناة "سي إن إن" الأمريكية يوم أمس الأربعاء، إنه شعر لأول مرة وكأنه زعيم العالم الحر عندما جلس أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن قائلاً: "تسمع دائمًا عبارة "زعيم العالم الحر". حسنًا، أدركت عندما جلست مقابل بوتين، الذي أعرف أنه يعرفني. هو يعرف من أنا. هو يعرف أنني أعني ما أقوله ويمكنني فعل ما أقوله. إنها المرة الأولى التي استشعرت فيها أنني أجلس في مكتب زعيم العالم الحر".

اقرأ المزيد - لقاء بوتين وبايدن في جنيف