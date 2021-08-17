تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن ما يحدث في أفغانستان على خلفية انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي هو نتيجة طبيعية.

وأشار غروشكو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه تم إهدار تريليون دولار.

وتابع قائلا: "نتيجة منطقية. يوغوسلافيا، ليبيا، والآن أفغانستان. هل يمكن أن تكون التوقعات مختلفة؟ لم يتم إنفاق تريليون في أي مكان".

وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي، ظل الناتو يتحدث منذ 20 عاما عن "قوة العلاقة عبر الأطلسي ومراعاة رأي كل عضو في الحلف: إننا نجتمع معا، وسوف نغادر معا".

ولخّص غروشكو قوله: "قالت الولايات المتحدة: "كفى"، وظهرت كل هذه الوحدة عبر الأطلسي بكل مجدها".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.