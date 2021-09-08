لعبة الكريكيت والأفغانيات "غير المستورات"

قال أحمد الله واسيك، نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة "طالبان"، للصحفيين إن "النساء في أفغانستان لن يُسمح لهن بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن أكثر مما تسمح به الأعراف الإسلامية".

وأضاف واسيك في مقابلة مع "إس بي إس":

"لا أعتقد أنه سيُسمح للنساء بلعب الكريكيت لأنه لا داعي لذلك... (إذ أنه أثناء اللعبة) قد تواجهن مواقف حيث لا تُغطى وجوههن وأجسادهن. الإسلام لا يسمح بأن تظهر المرأة هكذا".

وبحسب واسيك، "في عصر الإعلام"، يمكن للاعبات أن تظهرن على الصور ومقاطع الفيديو التي ستصبح ملكًا لكثير من الغرباء. وأضاف: "الإسلام وإمارة أفغانستان الإسلامية (الاسم الذاتي لحكومة "طالبان") لا يسمحان للنساء بلعب الكريكيت أو أي رياضة أخرى عندما يكنَّ غير مستورات".

تعتبر لعبة الكريكيت، التي جاءت إلى أفغانستان من الهند البريطانية، واحدة من أكثر الرياضات شعبية في البلاد، بما في ذلك بين النساء.