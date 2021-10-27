طالبان تخطط لإجراء تعداد سكاني في أفغانستان

ووفقاً لقوله، جاء هذا القرار في اجتماع لمجلس وزراء أفغانستان، برئاسة رئيس الحكومة الملا محمد حسن أخوند.
كما تم خلال الاجتماع بحث القضايا الاقتصادية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، الممثل الرسمي لـ"طالبان"، ذبيح الله مجاهد، عن خطط لإجراء تعداد سكاني في البلاد، حسبما أفاد موقع البوابة الإلكترونية "لايف".
ووفقاً لقوله، جاء هذا القرار في اجتماع لمجلس وزراء أفغانستان، برئاسة رئيس الحكومة الملا محمد حسن أخوند.
كما تم خلال الاجتماع بحث القضايا الاقتصادية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، أن الولايات المتحدة، في الأشهر والسنوات المقبلة، ستقترح ابتكارات وخطوات ملموسة لمكافحة تغير المناخ.
قال القائد العام السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، إن الولايات المتحدة مهتمة بالبحر الأسود لمواجهة روسيا.
شهدت شعبية جو بايدن في الأشهر التسعة الأولى كرئيس للولايات المتحدة انخفاضًا حادا، أكثر من أي من أسلافه منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما نشرته صحيفة "تلغراف"، بالإشارة إلى نتائج بحث قدمها معهد "غالوب" للاستطلاع والرأي العام.
ذكرت القناة المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن ممثل وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن إطلاق الصاروخ "لا يشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو دول أخرى في منطقة آسيا".
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