خارطة توازن القوى في إدلب السورية

أهم أحداث إدلب الأخيرى:
15.09.2017
إعلان روسيا وتركيا وإيران خلال المحادثات في أستانا عن إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا، بما في ذلك إدلب
20.09.2017
محاصرة فصيل الشرطة العسكرية الروسية من قبل الإرهابيين في إدلب. وتم تخليص العسكريين بمساعدة من الوحدات الخاصة والطيران
20.09.2017
شن مسلحو "جبهة النصرة" هجوما واسعا على مواقع الجيش السوري شمالي وشمال شرقي مدينة حماة في منطقة خفض التصعيد "إدلب"
22.09.2017
غواصة "فيليكي نوفغورود" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تطلق صواريخ "كاليبر" على مواقع المسلحين في محافظة إدلب. وتم القضاء على مراكز الإدارة وقواعد التدريب ومدرعات الإرهابيين، التي شاركت في حصار الشرطة العسكرية في حماة
08.10.2017
القوات التركية تبدأ عملية غير مشرعة من قبل السلطات السورية في إدلب السورية
23.10.2017-13.10.2017
الجنود الأتراك يقيمون مركزي مراقبة في إدلب
04.01.2018-03.01.2018
الجيش السوري يحرر أكثر من 10 قرى جنوب شرقي محافظة إدلب من المسلحين
06.01.2018
إحباط هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على القاعدة الروسية حميميم ومركز الدعم اللوجستي في طرطوس. وقد أقلعت الطائرات المسيرة من جنوب غربي منطقة خفض التصعيد في إدلب
07.01.2018
حررت القوات الحكومية بمساعدة القوات الحليفة بلدة سنجار جنوب شرقي محافظة إدلب من إرهابيي جماعة "جبهة النصرة"
10.01.2018
القوات الحكومية تستعيد السيطرة على مطار أبو الضهور في محافظة إدلب. دعت وزارة الخارجية التركية كلا من روسيا وإيران إلى وقف تقدم الجيش السوري في إدلب
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