عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية

تقوم القوات التركية، منذ 20 يناير/ كانون الثاني 2018، بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" لطرد قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية من عفرين السورية ومحيطها، يشاركها في ذلك "الجيش السوري الحر".