عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية

إليكم نتائج الشهر الأول من عملية "غصن الزيتون" العسكرية في عفرين السورية.
تقوم القوات التركية، منذ 20 يناير/ كانون الثاني 2018، بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" لطرد قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية من عفرين السورية ومحيطها، يشاركها في ذلك "الجيش السوري الحر".
إليكم نتائج الشهر الأول من عملية "غصن الزيتون" العسكرية في عفرين السورية.
تنفذ القوات المسلحة التركية عملية "غصن الزيتون"، بالتعاون مع مسلحي "الجيش السوري الحر" ضد التشكيلات الكردية في عفرين السورية.
ازدادت قدرات القوات المسلحة الروسية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم العمل على تعزيز الجيش والأسطول واعتماد أحدث أنواع الأسلحة. 2018
كيفية التعرف على المرض والتصرف في حال ظهور الأعراض الأولية لفيروس الإنفلونزا.
يقوم الجيش السوري والقوات الحليفة له بعملية تحرير الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)