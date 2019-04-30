رجل أعمال إيراني: العقوبات الأمريكية انعكست إيجابا على قطاع السياحة

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع مالك الشركة السياحية الإيرانية "بيرسبول"، أمير موسوي كشف خلاله كيف تغيرت السياحة في ظل العقوبات الأمريكية على إيران والصعوبات التي يواجهونها.
سبوتنيك: منذ متى وأنت تعمل في قطاع السياحة؟ وما مدى سهولة الترويج لصناعة السياحة الحلال؟
يحب الإيرانيون تتارستان كثيراً ويأتون إلى هنا دائما. من ناحية أخرى ، لاحظنا أن سكان تتارستان مهتمون جدًا بإيران والثقافة الإيرانية، ولهذا الغرض، قررنا إنشاء وكالة سفر من أجل تعريف الروس بالثقافة الإيرانية القديمة، وهدفنا من ذلك هو تحسين صورة إيران في عيون السياح الأجانب. يعيش أكثر من 50 مليون مسلم في روسيا، لذا فإن الرحلات الحلال إلى إيران مطلوبة.
سبوتنيك: إذن أنتم تنظمون رحلات سياحية للمسلمين فقط؟ أو تقدمون رحلات سياحية لمختلف السياح الآخرين؟
موسوي: لدينا أيضا مجموعة من الجولات لزيارة أشهر المدن الإيرانية. ولمحبي السياحة غير العادية ننظم رحلات إلى الصحراء لتجربة رياضة الرالي ورياضة تسلق الجبال. جميع عملائنا ، الذين سافروا إلى إيران، كانوا سعداء جدا بزيارتهم، وموقفهم من إيران يتغير تمامًا. خاصة في هذه الفترة التي تشهدها إيران والهجمات الاعلامية التي تقام ضدها. زمن الجيد أيضًا أن دولنا قامت بتبسيط نظام التأشيرات هذا سهل عملنا كثيرا.
سبوتنيك: كيف أثر تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع السياحة في إيران؟
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