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19:10 29 أغسطس/ أب 2019
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    نموذج بالحجم الكامل للمركبة الفضائية Glonass-K (في الخلفية) لنظام الملاحة العالمي غلوناس الروسي في معرض مركز رواد الفضاء والطيران

    مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: نفتخر بالتعاون الروسي الإماراتي

    © Sputnik . Антон Денисов
    حوارات
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    تستضيف العاصمة الروسية موسكو، فعاليات قمة "أقدر" العالمية، تحت شعار "تمكين المجتمعات علميا: التجارب والدروس المستفادة". وتنطلق القمة بالتزامن مع فعاليات منتدى موسكو العالمي (مدينة التعليم)

    هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الذي سيسافر إلى الفضاء في 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية
    © Photo/ Facebook/Mohammed Bin Rashid Space Centre
    تفاصيل مهمة حول رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية
    قمة "أقدر" الإماراتية الثالثة، تستمر حتى الأول من أيلول/ سبتمبر بجدول أعمال مكثف من 26 ورشة عمل تناقش ثلاثة محاور التعليم وتمكين الشباب والأمن التقني والفكري والغذائي، وحضور ثمانية وزراء من الإمارات وسيتبادل الخبراء تجاربهم في رؤى استراتيجية شاملة تعنى بتمكين المجتمعات والأفراد في مختلف المجالات لتهيئة الظروف لتطوير إمكانات نظام التعليم الدولي.

    التقى مراسل "سبوتنيك" مع مدير عام "وكالة الإمارات للفضاء" سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، وكانا الحوار الآتي:

    سبوتنيك: كيف تقيمون المشاركة الإماراتية الواسعة في هذه القمة؟

    الأحبابي: نحاول ندرس من خلال مشاركتنا كل جوانب التطوير والتعاون ونحن نعلم أن الفضاء هو جزء من الرؤية للتقدم والنهوض بمستوى البلد العلمي ودولة الامارات استثمرت في الفضاء .

    واليوم الإمارات تملك أكبر قطاع فضائي في المنطقة وأكثر من مليار دولار تم استثمارها في الأنشطة الفضائية لدولة الامارات منها  مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اسم "مسبار الأمل" وأرسال أول رائد فضاء إماراتي على مركبة روسية، كما تخطط الإمارات لإنشاء أول تكتل عربي في مجال الفضاء أي مجموعة عربية تشترك في مشاريع عربية تلبي طموحات الشباب العربي وبنفس الوقت المشاركة في تصميم وتنفيذ مشاريع فضائية بصورة جماعية .

    كما أعلنت دولة الإمارات في مطلع هذا العالم انها ستمول قمر عربي يخدم المنطقة العربية وهذا القمر سيوفر خدمات وسيكون منصة بحيث المهندسين والعلماء العرب يشاركون في مجال التصميم وسمي القمر 813 وهو التاريخ الميلادي لتأسيس بيت الحكمة في العصر العباسي. نحن فخورين بهذا المشاركة  وبإنجازات الوكالة الفضائية ولكن ما زالت لدينا طموحات أكبر ولدينا عمل كبير لإنجازه

    سبوتنيك: الإنجازات الإماراتية قفزة نوعية في مجال الفضاء ما هي أهمها؟

    الأحبابي: في عام 2017 اعلنت دولة الامارات لمشروع فضائي لـ 100 سنة وهي ستكون عضو في المجتمع العلمي الدولي في الاستكشاف الفضائي وخاصة في المريخ فطبعا هذا لـ 100 سنة ولكنه هدف. وعندما تكون الأهداف واضحة يسهل العمل.

    سبوتنيك: معالي الدكتور كيف تقيمون حالة التعاون الروسي الإماراتي

    الأحبابي: نحن نفتخر بالتعاون الروسي الإماراتي وهناك تعاون حي بيننا في تدريب الخبراء والرواد وبالتحديد فان رائدنا الذي سينطلق الى الفضاء سيذهب على متن مركبة روسية وهذا دليل على تعاوننا الوثيق وهناك أيضا مشاريع بيننا سترى النور قريبا.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, روسيا
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