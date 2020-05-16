تسجيل
21:28 GMT16 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الكاتب والروائي المصري أشرف العشماوي

    الكاتب أشرف العشماوي: الصورة قاتمة وعالم ما بعد كورونا أكثر توحشا

    © Photo / ACHRAF ACHMAWI
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104544/91/1045449143_0:88:1200:763_1200x675_80_0_0_fabdb3ddc2322ed0e2d409dcc23be93e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202005161045449033-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    قال الكاتب والروائي المصري أشرف العشماوي، إن عالم ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، سيكون أقرب إلى غابة وأكثر ميلا للفردية، مشيرا إلى أن دور الروائي هو أن يحكي على خلفية الحدث ويذكر الناس به، وفي الوقت ذاته يكتب ما لا يعرفونه عنه بأحداث متخيلة.

    الكاتبة والروائية ضحى عاصي
    © Sputnik . Aiham Massa
    روائية مصرية تخطف أنظار القارئ الروسي بكتابها
    وتابع، في حوار مع "سبوتنيك": "مهما اجتهد الكاتب ووصل بخياله إلى نقاط بعيدة، سيظل الحدث الأصلي بطلا لعقد أو اثنين بعدها يبدأ الخفوت وهنا يأتي دور الروائي"، مضيفا: "مشاهدة سلوك الناس وقت الخوف من المجهول، يمثل لحظات مهمة لأي فكرة رواية قادمة. أخرج منها بانطباعات وأقوم بتسجيلها لأنها تنفعني في فهم سيكولوجية الناس وقت الخطر". 

    وإلى نص الحوار:

    سبوتنيك: هل الواقع الحالي يلهمك في كتابة روايتك القادمة؟

    في الحقيقة أنا من الروائيين المؤمنين بنظرية الكتابة عن الحدث بعد سنوات كثيرة، فالكتابة عن ثورة يوليو/ تموز في مصر خلال الخمسينات كانت تقريرية، وكذلك الكتابة عن النكسة (حرب الخامس من يونيو/ حزيران بين مصر وإسرائيل) في أول السبعينات مثلا، وعن ثورة يناير/ كانون الثاني في السنوات التالية للثورة كلها كتابات عن حدث شاهده وعايشه القراء.

    ومهما اجتهد الروائي ووصل بخياله إلى نقاط بعيدة سيظل الحدث الأصلي بطلا لعقد أو اثنين بعدها يبدأ الخفوت وهنا يأتي دور الروائي ليحكي على خلفية الحدث ويذكر الناس به وفي الوقت ذاته يكتب ما لا يعرفونه عنه بأحداث متخيلة.

    ونفس الأمر بالنسبة لي مع الواقع الحالي، ولا أظن أنني سأكتب عنه الآن أي شئ خصوصا أنني منذ يناير الماضي بدأت بالفعل في كتابة روايتي الجديدة ولا علاقة لها بالوباء الحالي على الإطلاق.

    سبوتنيك: هل توحي لك الأحداث الحالية بأننا نعيش لحظات غير واقعية، وهل تحدثنا عن أكثر اللحظات التي تمنحك هذا الانطباع؟

    أقوم بتسجيل مشاهدات يومية لسلوك الناس وقت الخوف من المجهول، وتلك لحظات مهمة لأي فكرة رواية قادمة حتى ولو لم تكن مباشرة عن الوباء، وأشعر أحيانا أننا في "فانتازيا" سياسية واجتماعية بسبب قرارات المسئولين وسلوك المواطنين، وأخرج منها بانطباعات أسجلها لتنفعني في فهم سيكولوجية الناس وقت الخطر وبالتأكيد ستفيد في رواية قادمة.

    سبوتنيك: كيف تتخيل عالم ما بعد الوباء… على المستوى السياسي والعلاقات الاجتماعية والصحة ونمط حياة الأفراد؟

    أتخيل العالم أكثر توحشا وأقرب إلى غابة وأكثر ميلا للفردية بعد الوباء، وخلال أقل من سنة أتوقع زيادة معدلات الجريمة بصورة غير مسبوقة ولا مبالاة مبالغ فيها في العلاقات الاجتماعية واهتمام ظاهري مؤقت بصحة الفرد وتغير نمط الحياة بحيث يميل للحدة والعنف في بعض الأحيان. الصورة قاتمة بالنسبة لي ولست متفائلا على الإطلاق لخمس سنوات قادمة.

    سبوتنيك: كيف تقضي فترة العزل المنزلي وأنت كاتب؟

    أقضيها في كتابة روايتي الجديدة وهي الرواية التاسعة في مسيرتي الأدبية، التي بدأت عام 1999، وصدرت خلالها ثماني روايات. اكتب بانتظام منذ خمس شهور لمدة عشر ساعات يوميا تقريبا، وأشاهد فيلما كل يوم واقرأ جزء من كتاب أو رواية جديدة وامشي في الشارع لمدة ساعة يوميا.

    سبوتنيك: ما أبرز الروايات أو الكتب التي قرأتها وتحدثت عن فترات الأوبئة في التاريخ… ومن خلال قراءتك لهذه الكتب ما التغيرات التي تفرضها الأوبئة على المجتمعات؟

    أظن أنها روايات ماركيز وبعض أدب أمريكا الجنوبية أيضا وهناك كتابات أخرى لروائيين من أوروبا عن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي ظروف أقرب لما بعد الوباء.

    تلك الفترات التي تظهر فيها فلسفات جديدة ونمط مجتمعي مختلف عما سبقه وهبوط لبعض القيم وزيادة جرعة التمرد وتخطي الحريات للحدود المقبولة. هذا ما قرأته في أغلب الكتب التي تتحدث عن الأوبئة والحروب، وأظن أننا سنواجه شيئا أقرب لذلك للأسف في الفترة القادمة .

    سبوتنيك: ماذا تقرأ هذه الأيام أو ما الكتب التي ترشحها للجمهور للقراءة؟

    هذه الأيام، أقرأ كتابا للعظيم الراحل صلاح عيسي، عن مذكرات الفتوات في القاهرة فترة العشرينيات من القرن الماضي وهو كتاب شديد الأهمية من حيث تصوير الحياة اليومية لهذه المهنة الغريبة وأصولها وعلاقاتها بالمجتمع، وهي أيضا شديدة الجاذبية لأنها مبنية على قصة حقيقية ومذكرات بخط يد صاحبها.

    وقبله انتهيت من كتاب، عبارة عن دراسة لسبعة كتب من كتب الأستاذ هيكل، يحلل فيها الكاتب درجة مصداقية الوثائق، التي اعتمد عليها الأستاذ هيكل في الكتابة وهو كتاب مهم ومفيد لفهم مرحلة كاملة كان فيها هيكل هو الصحفي الأوحد وصوت السلطة وصاحب القرار. وأرشح للقراءة، كتاب مذكرات تومسا راسل، حكمدار القاهرة في النصف الأول من القرن العشرين وهي ترجمة مصطفى عبيد، وكتاب رسائل من مصر، ترجمة الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد. فالكتابان رائعان بمعنى الكلمة ويجذبان القارئ من أول سطر حتى آخر كلمة.

    أجرى الحوار: سلمى الخطيب

    انظر أيضا:

    روائية مصرية تخطف أنظار القارئ الروسي بكتابها
    الروائي محمد طرزي لـ"سبوتنيك": كورونا طرح علامات استفهام حول مفهوم التقدم
    الإفراج عن الروائي المصري أحمد ناجي المتهم بخدش الحياء
    وفاة الروائي المصري الشهير أحمد خالد توفيق
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر, روائي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك