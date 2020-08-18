تسجيل
08:52 GMT18 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، مايو 2020

    اللقاح الروسي ضد كورونا ومراحل اختباره

    © AP Photo / Sakchai Lalit
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1046006929_0:44:2767:1600_1200x675_80_0_0_384f82271bfac7c489d5d25fefb6feb3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202008181046297021-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87/

    اللقاح فريد من نوعه، حيث أنه يستخدم فيه فيروسين غديين، الخامس والسادس والعشرين، وتسجيل اللقاح مؤقت. تفسير السبب. عدد الأشخاص الذين سيشاركون في المرحلة الثالثة من التجربة. لماذا ستجرى المرحلة الثالثة بعد التسجيل.

    لماذا لم يتم نشر الدراسات البحثية وإتاحتها لمنظمة الصحة العالمية. هل كان هناك أي ضغوط من السلطات. كيف ستزيد الطاقة الإنتاجية في العام المقبل.

    مقابلة مع نائب مدير مركز "غامالي" دينيس لوغونوف حول اللقاح ضد كورونا الذي تم تسجيله في روسيا.

    سبوتنيك: اللقاحات الأخرى تستخدم إما الفيروس الغدي 26 أو 5. ويستخدم اللقاح الروسي كليهما. هل يمكنك أن تشرح بمزيد من التفصيل كيف يعمل هذا؟

    د. لوغونوف: انظر إلى تقويم التطعيم الوطني، سترى أن العديد من اللقاحات يتم تعزيزها. أي أنك تحقن اللقاح مرة، ثم الثانية، والثالثة، وهكذا. لماذا يتم هذا؟ من أجل تكوين ليس فقط استجابة مناعية عالية، ولكن أيضًا لإطالة هذه الاستجابة، من أجل تكوين ذاكرة مناعية موثوقة. هذا شيء بيولوجي عام. بصرف النظر عن الاقتصاد، والاهتمام بالفطرة السليمة، ومدة الاستجابة المناعية ومستواها، فإن استراتيجية التحصين الأولي، أي استخدام لقاحين أو أكثر، تكون دائمًا أفضل. ومن الضروري إجراء تطعيم معزز أولي مع نواقل مختلفة لسبب بسيط: سيتم أيضًا تشكيل الاستجابة المناعية بعد الحقن الأول للدواء على الناقل، إذا قمت بإدخال نفس الناقل أثناء التحصين الثاني، فإن المناعة المضادة للناقل التي تم تكوينها بالفعل ستقلل من فعالية التطعيم. لذلك، يمكنك ببساطة تغيير الناقل إلى ناقل لا تتعرف عليه الاستجابة المناعية. وبالتالي، يمكنك تمرير الجين المطلوب دون أن يلاحظه الجهاز المناعي وتشكيل استجابة مناعية للمستضد المستهدف. بشكل عام، هذه هي الفكرة بأكملها. في المقام الأول، لقد اهتممنا بفعالية ومدة الاستجابة المناعية والتلقيح المعزز الأساسي بنواقل مختلفة لهذا هو الحل الأفضل.

    سبوتنيك: تم تسجيل لقاحك مؤقتًا. ماذا يعني هذا؟

    د. لوغونوف: لماذا يوجد التسجيل المؤقت، لماذا تم اختراع هذه الآلية؟ لا نريد حماية المتطوعين الأصحاء في 1.5 سنة القادمة. يمكننا العثور على 40 ألف و50 ألف متطوع سليم ليسوا في الفئات المعرضة للخطر. أي أولئك الذين من المرجح أن يكون مرضهم خفيف أو لا يمرضوا على الإطلاق. إذا كان الهدف هو حمايتهم، فإن الانتقاد بأن اللقاح يحتاج إلى الدراسة لفترة طويلة له ما يبرره. إذا عملنا مع السكان العاديين، ومن بينهم مجموعات معرضة للخطر، أي الأشخاص الذين نتيجة للعدوى، إما قد يصبحون معاقين أو يموتون، فإننا نحتاج إلى آلية تسمح، في ظل ظروف وقيود صارمة للغاية، بتداول اللقاح في غضون فترة زمنية معقولة. ... ماذا تعني الظروف الصارمة؟ هذا يعني أن كل أنبوب مشفر برمز QR. سيكون هناك تطبيق لتسجيل استخدام اللقاح بدقة في جميع المستشفيات ولتسجيل جميع التأثيرات السلبية لدى المتطوعين. سيتمكن كل متطوع يتم تطعيمه من تقديم تقرير عن صحته في التطبيق.

    أريد أيضًا أن أؤكد أننا لا نتحدث عن التطعيم الجماعي القسري، فالجميع يتخذ القرار بشأن التطعيم بنفسه.

    سبوتنيك: الآن سنتحدث عن عدد الأشخاص الذين سيشاركون في المرحلة الثالثة؟

    د. لوغونوف: الأرقام النهائية يتفق عليها، لكن يمكنني القول أن البحث سيشمل حوالي 30-40 ألف شخص. لم تتم الموافقة على النسخة النهائية من البروتوكول بعد. توجد أفكار وهناك فهم لما يجب تقييمه في هذه الدراسة. يعني أحد خيارات العمل أن ألفي شخص يشاركون في التجارب السريرية لتقييم معايير الاستمناع، ويشارك 28 ألف متطوع في دراسة قائمة على الملاحظة لتقييم الفعالية الوبائية. في الوقت الحالي، ما زلنا في وضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول بحيث يمتثل لجميع المعايير، بما في ذلك المعايير الدولية.

    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، أبريل 2020
    © REUTERS / Dado Ruvic
    كيف صنع مركز "غامالي" الروسي لقاحا ضد كورونا في غضون 5 أشهر

    سبوتنيك: كيف تختلف المراحل المختلفة للتجارب السريرية عن بعضها البعض؟

    د. لوغونوف: في قانوننا الروسي، لم يتم توضيح مفاهيم المراحل الأولى والثانية والثالثة. هذا تعريف مشروط يستخدم في التنظيم الدولي. المرحلة الأولى هي مرحلة تقييم الأمان ونادرًا ما يتم تنفيذها بشكل خالص. يمكن أن يشارك فيها 2-8-10-15 وأحيانًا 20 شخصًا. في بيئة يتم فيها البحث عن اللقاحات، من الغباء اختبار المتطوعين فقط من أجل الأمان وعدم أخذ الدم والاطلاع على الاستمناع على الفور. لذلك، في كثير من الأحيان بالنسبة للقاحات، تتم المرحلة الأولى الكلاسيكية بالتزامن مع المرحلة الثانية، حيث يتم تقييم ليس فقط الأمان، ولكن أيضًا الفعالية. في هذه المرحلة، يتم تقييم فعالية اللقاحات من خلال مناعتها. أي أنه في المرحلة المدمجة 1-2، فإنك تحدد الأمان والمناعة من خلال مجموعة متنوعة من المعلمات، التي يخبرك بها المنظم والخبراء. خلال المرحلة الثالثة، يتم تقييم الفعالية الوبائية. يجب علينا تقييم مدى حماية المجموعة الملقحة بالنسبة للمجموعة غير المحصنة.

    أود أيضًا أن أضيف أنه لا يمكن بدء التجارب السريرية دون إكمال برنامج البحث الإلزامي قبل السريري بنجاح. هذه دراسات مكثفة حول الأمان والاستمناع في الحيوانات، والتي بدونها لا يمكنك الانتقال إلى البشر. ويتم بالضرورة دراسة جميع المعلمات على عدد كبير من الأنواع - القوارض، أشباه الأرانب، القرود. كل هذا، في الواقع ، فعلناه قبل اتخاذ القرار لبدء البحث السريري. في الوقت نفسه، على سبيل المثال، تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجهة المنظمة الأمريكية الرئيسية في مجال تداول الأدوية) إن تقنيات النظام الأساسي المدروسة جيدًا يمكن أن تتبع إجراء اختبار ما قبل السريري الخاص. على الرغم من حقيقة أن منصتنا مدروسة جيدًا، فقد أكملنا بنجاح مجموعة كاملة من الدراسات قبل السريرية على نوعين من الرئيسيات وأشباه الأرانب، والفئران، والجرذان، وخنازير غينيا، والهامستر. في هذه الحالة، لم نتبع مسار إدارة الغذاء والدواء. لا أعرف ما إذا كانت Johnson & Johnson و Moderna و AstraZeneca قد اتبعت هذا المسار.

    سبوتنيك: لماذا يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من البحث بعد التسجيل المؤقت؟

    د. لوغونوف: إن فكرة التسجيل المؤقت هي إتاحة اللقاح للفئات المعرضة للخطر وبالتالي حماية الناس من العواقب الوخيمة للعدوى أو الوفاة. في الوقت نفسه، سيتم تنفيذ التداول المدني للقاح تحت رقابة صارمة ويمكن تعليق هذا التسجيل المؤقت في أي وقت.

    الهدف من المرحلة الثالثة هو إجراء تقييم واسع النطاق للأمان والفعالية في عدد كبير من المتطوعين في تجربة عشوائية مضبوطة. يعد ذلك ضروريًا للحصول على حجم كبير من البيانات الإحصائية حول جميع معلمات الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، هذه المرحلة ضرورية لاتخاذ قرار بشأن التسجيل الدائم للقاح.

    سبوتنيك: انتقدك ممثلو منظمة الصحة العالمية، الذين قالوا إنهم لم يروا أي بحث علمي. هل يمكن أن تخبرنا إذا كان لديك أي تفاعل مع ممثلي منظمة الصحة العالمية؟

    د. لوغونوف: من حيث المبدأ، الممارسة هي أن نقدم النتائج أولاً إلى خبراء وزارة الصحة. كان الهدف الحصول على لقاح آمن وفعال بأسرع وقت ممكن، وقد تم ذلك، وبعد ذلك فقط ترجمة البيانات إلى اللغة الإنجليزية وكتابة الأوراق العلمية. من ناحية، لا يؤدي هذا إلى تشتيت انتباه الأشخاص عن المهمة التي يقومون بها، ومن ناحية أخرى، لا يضغط أيضًا على الخبراء الذين يحللون البيانات التي تلقيناها. قرار نشر البيانات بعد دراستها من قبل وزارة الصحة يسمح بإجراء فحص محايد. لذلك، بعد أن سجلنا العقار، سيتم إرسال المقالة باللغة الإنجليزية في الأيام المقبلة إلى مجلة دولية موثوقة، وستخضع لمراجعة المحررين والمراجعين. هذا ليس يومًا أو يومين، يجب أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت، ولكن على أي حال، تم جمع جميع المواد ونحن نقدمها للنشر. نأمل ألا يكون للنقاد سببا في الانتقاد في المستقبل القريب.

    سبوتنيك: هل ضغطت مختلف الهياكل الحكومية على موظفي مركز "غامالي" أثناء تطوير اللقاح؟

    لوغونوف: لا، لقد عرضت سلطاتنا المساعدة فقط. أود أن أؤكد أن المطور، الذي يحصل على شهادة مؤقتة، يجد نفسه في ظروف صعبة للغاية تحت رقابة صارمة للغاية من جميع الجهات. لذلك، لا توجد فرحة غير مقيدة. نحن بحاجة إلى العمل الجاد، والعمل الجاد وإنتاج منتج عالي الجودة، ولدينا مسؤولية كبيرة. وسعيًا وراء عدد الجرعات، فإن أولويتنا هي عدم فقدان الجودة ، لضمان حصول الناس على اللقاح الجيد المناسب. الضغط والقول، افعل أكثر وأفضل، غباء. لا يمكن العمل بهذه الطريقة، الجميع يفهم ذلك، هناك قدرة إنتاج معينة، وهناك حمل إنتاج. ولكن من أجل إتاحة إمكانية إنتاج المزيد من جرعات اللقاح، بذل الرئيس والحكومة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي ومدير معهدنا ألكسندر غينسبيرغ كل ما في وسعهم لإيجاد تمويل لتوسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية. على العكس، هذه مساعدة وليس ضغط.

    سبوتنيك: كيف تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية؟

    لوغونوف: من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للقاح في سبتمبر أيلول 2020. بحلول نهاية عام 2020، من المقرر أن يصل إنتاج اللقاح إلى 200 مليون جرعة.

    تحقيقا لهذه الغاية، يمول صندق الاستثمار المباشر إطلاق إنتاج اللقاح على أساس قدرة الإنتاج لشركات إر-فارم وبيننوفارم، وهي جزء من شركة أليوم.

    بالإضافة إلى ذلك، يرى الصندق الآن اهتمامًا كبيرًا باللقاح في العالم ويخطط لإجراء مرحلة ثالثة من التجارب السريرية في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والفلبين.

    وبدء الإنتاج الضخم في عدد من البلدان بالشراكة مع صناديق الثروة السيادية المحلية، بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل. بالإضافة إلى ذلك، يتم دراسة إمكانيات إنتاج اللقاح في المملكة العربية السعودية وتركيا وكوبا.

    أعربت أكثر من 20 دولة عن اهتمامها بالحصول على Sputnik V، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند.

    انظر أيضا:

    "برافو"... أخصائية مناعة إسرائيلية تشيد باللقاح الروسي لمحاربة "كورونا"
    مركز "فيكتور" الروسي يبدأ المرحلة الثانية من تجارب لقاح ضد فيروس كورونا
    إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد في سبتمبر المقبل
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, فيروس كورونا, لقاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك