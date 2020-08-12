روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية

اتفق كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، وبعض شركات الأدوية البرازيلية على التعاون في إطار إنتاج ونشر اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وبحسب البيان الصادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، فقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال إنتاج لقاح "Sputnik V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد مع ولاية "بارانا" البرازيلية.

وينص الاتفاق الاستراتيجي المشترك الموقع اليوم، على التعاون المشترك بين صندوق الاستثمار الروسي ومجموعة من الشركات الطبية البرازيلية في ولاية "بارانا" من خلال عمليات الإنتاج والتوزيع.

وتعمل الشراكة الجديدة على إنتاج وتوزيع اللقاح الجديد وتسليمه للبرازيل ودول أمريكا الجنوبية في المستقبل القريب، بهدف الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار صندوق الاستثمار الروسي ومركز أبحاث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة الروسي "NF Gamalei"، إلى إمكانية تزويد معهد بارانا للتكنولوجيا (Tecpar) بنتائج التجارب السريرية للقاح والبروتوكولات التكنولوجية لإنتاجه.

يذكر أن الموقع الإلكتروني الخاص باللقاح الروسي المبتكر ضد فيروس كورونا المستجد، سجل اليوم، معدل زيارات كبير جدا خلال 24 ساعة فقط، وشريحة زوار واسعة من مختلف دول العالم.

واستقبل موقع "sputnikvaccine" الخاص باللقاح الروسي المبتكر حديثا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" معدل زيارات واسع جدا من مستخدمين متواجدين بأكثر من 188 دولة حول العالم، خلال 24 ساعة فقط.

وتلقى الموقع طلبات مختلفة ومقترحات حول عمليات الإنتاج والتوزيع المشترك للقاح، بالإضافة إلى طلبات من عدد واسع من المواطنين الروس والأجانب عبروا فيها عن استعدادهم للتطوع في عمليات التجارب.

ويحتوي الموقع الخاص باللقاح الروسي الجديد والذي يمكنكم زيارته على الرابط التالي: (www.sputnikvaccine.com) على معلومات مفصلة تتضمن تاريخ تطوير اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وآليات تفعيل اللقاح ومراحل العمل والكثير من التفاصيل الطبية والعلمية وقضايا السلامة وغيرها من الموضوعات المتعلقة باللقاح الجديد.