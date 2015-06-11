سفينة إنزال كبيرة ضمن قوام القوات البحرية الروسية في عام 2020

أعلن رئيس إدارة السفن الحربية لدى القوات البحرية الروسية، النقيب فلاديمير تريابيتشيكوف، أن القوات البحرية الروسية ستتسلم بحلول العام 2020 سفينة الإنزال الكبيرة من الجيل الجديد.

وكان مصنع "كالينينغراد" لبناء السفن والمعروف باسم "يانتار"، قد أقام اليوم الخميس، احتفالاً رسمياً بإطلاق الدفعة الأولى من المشروع رقم"11711 " لبناء مشروع سفن الإنزال الكبيرة والمسماة بسفن "بيتر مورغونوف".

وقال تريابيتشيكوف: "في السنوات الـ 5 المقبلة، سيتم نشر جيلٍ جديدٍ من السفن البرمائية الكبيرة…… ومن المقرر أن أول سفن الإنزال الكبيرة ستكون جاهزة بحلول العام 2020".

وأضاف رئيس إدارة السفن الحربية، أن الجيل القادم من سفن الإنزال الكبيرة ستكون قادرة على أن تحمل على متنها العديد من الطائرات الحوامة.

© AP Photo/ سفينة استطلاع حربية فرنسية تدخل البحر الأسود

وضمن السياق نفسه، ذكر القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال فيكتور تشيركوف، أن سفن الإنزال التابعة للبحرية الروسية، سيتم ترقيتها كاملةً بحلول العام 2050 تقريباً.

وقال الأميرال تشيركوف: "لقد وضعت القيادة العليا، كافة المواصفات التقنية اللازمة لهذه الصناعة في معظم المشاريع، لتحديث سفن الإنزال الكبيرة، ونحن نخطط لتحديث صناعة السفن البرمائية في البحرية الروسية حتى العام 2050".

ومن الجدير بالذكر، أن مصنعاً روسياً للسفن يقع في مدينة سانت بطرسبورغ ويعرف باسم "أدميرالتيسكييه فيرفي"، كان أعلن في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي 2015، عن بداية عمله في صنع سفينة جديدة من فئة كاسحات الجليد أطلق عليها إسم "إيليا موروميتس".

وأكد القائمون على المشروع، أن هذه السفينة ستنضم إلى الأسطول الحربي الروسي في المحيط المتجمد الشمالي نهاية العام 2017، وستستطيع كاسحة الجليد "إيليا موروميتس" التي تعمل بالطاقة الكهربائية، شقَّ طريقها وسط الثلوج المتجمدة والجليد البالغة سماكته 1 متر، بمقدمتها ومؤخرتها وجانبيها.

وأشاد القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال فيكتور تشيركوف، بقدرات السفينة المنتظرة، مشيراً إلى أن كاسحة الجليد "إيليا موروميتس"، صممت لتتمتع بقدرات سفينة المستقبل.