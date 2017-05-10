فيديو...البحرية الروسية تعزز قدراتها بقطعتين لها إمكانات خاصة

وصرح المتحدث الرسمي باسم أسطول البحر الأسود الروسي العقيد البحري، فياتشيسلاف تروخاتشوف:

تم إدخال الزورقين في تشكيلة أسطول البحر الأسود، وباشرا أداء المهام الموكلة إليهما.

وأوضح أن عدد الزوارق السريعة المخصصة لحراسة قاعدة سيفاستوبول البحرية بالقرم ازداد بدخول الزورقين الجديدين ضمن قوة الأسطول ليصل عددها بذلك إلى 8 قطع بحرية، ويستطيع الزورق رابتور أداء المهام في منطقة تبعد 100 كيلومتر عن القاعدة البحرية، فضلا عن الإبحار في الأنهار والخلجان.

يشار إلى أن طول الزورق رابتور يبلغ 17 مترا، وعرضه 4 أمتار، وتبلغ قوة محركه 2000 حصان، ما يمكنه من التسارع حتى 50 عقدة بحرية (92.6 كيلومتر/ ساعة)، ويضم طاقمه فردين، كما أنه مزود بغرفة لأفراد الإنزال البحري والغواصين، الموكلة لهم تنفيذ مختلف المهام.