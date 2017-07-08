راجمة "بولونيز" تبرد رؤوسا حامية

ويشار إلى أن السلاح الذي فاجأ العديد من زوار معرض "ميليكس 2017"، وهو من صنع بيلاروسي، قادر على ترك أثره الكبير على الوضع العسكري والسياسي في وسط أوروبا.

© Sputnik. Igor Russak كشف أكبر مصدر لتسليح "داعش"

وخصص السلاح أو المنظومة المعروفة باسم "بولونيز" التي تضم صواريخ وراجماتها، لتدمير أي هدف من الأهداف المعادية وأي آلية عسكرية معادية.

ولراجمة "بولونيز" مزايا تجعلها متفوقة على الكثير غيرها من المنظومات المماثلة، وبالأخص راجمة "هيمارس" الأمريكية. ويعادل مدى صواريخ "بولونيز" مثلي مدى صواريخ "هيمارس".

ويمكن أن يحمل صاروخ "بولونيز" متفجرات شتى. وتقدر بطارية صواريخ "بولونيز" والتي تضم 6 راجمات، على قصف 48 هدفا متفرقا على مساحة 100 كيلومتر مربع.

ويمكن لمنظومة "بولونيز" أن تستخدم صاروخ "إم20" البالغ مداه 289 كيلومترا كأقصى حد.

يذكر أنه بمقدور راجمات "بولونيز" تبريد رؤوس حامية لدى جيران بيلاروسيا الأوروبيين من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.