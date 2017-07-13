"صقور الصحراء" السوري يحصل على المركبة المدرعة "فيسترل"

وكتب موقع "فيستنيك موردافي" أن لواء "صقور الصحراء" يملك أحدث الدبابات الروسية "تي-72 بي 3" ومركبة المشاة القتالية "بي إم بي-2". والأن وردت معلومات عن حصول اللواء على المركبة المدرعة "فيسترل" (الطلقة)، التي ظهرت على الجبهة مؤخرا.

وقد نشرت صورة هذه المركبات على الإنترنت. "ويبدو أن المركبات قد شاركت في القتال، فقد فقدت إحدى المركبات ضوء من أضوائها الأربعة" كما هو موضح في الصورة. ولا يوجد أي إتلاف أخرى ظاهرة.

ويشارك حاليا لواء "صقور الصحراء" في تطهير المناطق الشرقية من محافظة حماة من الإرهابيين.