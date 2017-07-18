الدفاع الروسية تخطط لشراء 50 قاذفة محدثة من طراز "توبوليف – 160"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية تخطط لشراء حوالي 50 طائرة قاذفة محدثة من طراز توبوليف- 160، مشيرا الى أن انتاجها التسلسلي سيبدأ العام 2021.

وقال بوريسوف للصحفيين: "في بداية العام 2018 سيجري التحليق الأول للطائرة بطرازها الحديث، واعتبارا من العام 2021 سيبدأ الانتاج التسلسلي للطائرة بوتيرة 3-4 طائرات في العام، نعتزم شراء حوالي 50 طائرة من هذا الطراز".

© Sputnik. Igor Zarembo الدفاع الروسية: إنشاء مستودع للوقود لا نظير له في العالم

كما أعلن بوريسوف، بأن روسيا بصدد الحصول في السنوات 2020-2022 على سلسلة من أسلحة "ووسائل جوية" تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات "هايبر سونيك".

وقال نائب الوزير "في مطلع العام 2020-2022 نحن بصدد الحصول بالفعل على سلسلة من الوسائل والأسلحة التي تعمل على سرعات تفوق سرعة الصوت بخمس مرات هايبر سونيك".

قال بوريسوف "نحن نقيّم التقدم التكنولوجي في هذا المجال، ونحن لا نرى أننا تأخرنا كثيراً، ونحن تقريبا نقع على قدم المساواة مع الدول الرائدة، الذين يعملون في هذا المجال.

وأشار بوريسوف، إلى أن الأكثر قيمة لا يتمثل بالتوصل إلى إنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل الى محرك نفاث يعمل بسرعة الصوت.