اتفاق تركيا وروسيا لتوريد "إس – 400" في مرحلته الأخيرة

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن اتفاق توريد منظومة "إس- 400" للدفاع الجوي تم وضعه بالخطوط العريضة، وبقي إيضاح نقاط جانبية.

أنقرة-سبوتنيك. وقال كالين، في حديث لتلفزيون "خبر ترك": يمكننا القول إن وضع الخطوط العريضة للاتفاق قد انتهى إلى حد كبير، وبقي إيضاح نقاط جانبية".

وأشار كالين إلى "وجود فرق كبير بين سعر منظومة "إس- 400" ومنظومات الدفاع الأخرى، وهذا أمر معقول، من الممكن التحكم به".

واستطرد كالين، قائلا "هناك مدة التسليم أيضا، ولكن الأهم هو نقل التكنولوجيا، فقد كان موقف الدول الحليفة بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية مخيبا للآمال،

حيث يقولون إننا حلفاء في الناتو وينبغي أن ننصب منظومة الدفاع الجوي معا، لكن النموذج الذي يقترحونه يلزم تركيا بالتبعية لهم إلى الأبد".‎

وأضاف أن هذا "الموضوع طرح في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الروس، وفي المباحثات التي عقدت بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، بشكل دقيق جدا وواضح، حيث أنها لاقت موافقة من الطرف الروسي‎".

وتابع كالين "ينبغي عدم النظر للموضوع على أنه منظومة دفاع بل أنه يشكل بداية لنقل التكنولوجيا، كما أن التحجج بعدم إمكانية دمج منظومة إس- 400 تقنيا مع منظومة الناتو هي حجة غير صحيحة".‎

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن التوقيع على اتفاقية مع روسيا بشأن صفقة منظومة "إس — 400" للدفاع الجوي.