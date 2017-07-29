قائد سلاح الجو الروسي يؤكد على التعاون المثمر بين روسيا والصين في مجال الطيران

سيبينغ (الصين) — سبوتنيك. وقال بونداريوف للصحفيين: "على صعيد سلاح الجو لدينا علاقات ممتازة، الجانب الصيني يعرف طائراتنا ومروحياتنا ويشتري العديد منها، أعتقد أننا وجدنا التكافؤ والمنفعة المتبادلة في مجال الطيران ونواصل العمل في هذا الاتجاه".
يذكر أن قائد سلاح الجو الروسي قام اليوم بتفقد أماكن تواجد المشاركين في المسابقة الدولية "افيا دارتس-2017"، وميدان الرمي، ومركز إدارة الرحلات.
هذا وتوجهت حوالي 40 طائرة ومروحية تابعة لسلاح الجو الروسي الى الصين للمشاركة في مسابقة "افيا دارتس-2017"، التي تجري في إطار الألعاب العسكرية الدولية الثالثة خلال فترة 30 تموز/يوليو — 9 آب/أغسطس.
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