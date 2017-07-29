قائد سلاح الجو الروسي يؤكد على التعاون المثمر بين روسيا والصين في مجال الطيران

أعلن القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أول، فيكتور بونداريوف، أن روسيا والصين تمكنتا من تحقيق نجاحات ملموسة في التعاون في مجال الطيران.

سيبينغ (الصين) — سبوتنيك. وقال بونداريوف للصحفيين: "على صعيد سلاح الجو لدينا علاقات ممتازة، الجانب الصيني يعرف طائراتنا ومروحياتنا ويشتري العديد منها، أعتقد أننا وجدنا التكافؤ والمنفعة المتبادلة في مجال الطيران ونواصل العمل في هذا الاتجاه".

© Sputnik. Sergey Pyatakov مروحية ثقيلة روسية صينية واعدة

يذكر أن قائد سلاح الجو الروسي قام اليوم بتفقد أماكن تواجد المشاركين في المسابقة الدولية "افيا دارتس-2017"، وميدان الرمي، ومركز إدارة الرحلات.

هذا وتوجهت حوالي 40 طائرة ومروحية تابعة لسلاح الجو الروسي الى الصين للمشاركة في مسابقة "افيا دارتس-2017"، التي تجري في إطار الألعاب العسكرية الدولية الثالثة خلال فترة 30 تموز/يوليو — 9 آب/أغسطس.