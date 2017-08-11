روسيا قادرة على إنتاج صواريخ كروز ذكية في 2050

قال رئيس شركة الصواريخ التكتيكية، اليوم الجمعة 11 أغسطس/ آب، إنه بحلول عام 2050 ستتمكن روسيا من إنتاج صواريخ لديها القدرة على اختيار خطها ومسارها بنفسها.

موسكو — سبوتنيك. صرح بوريس أوبنوزوف، رئيس شركة الصواريخ التكتيكية في لقاء مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن هذه الصواريخ ستكون قادرة على اختيار مسارها بشكل ذاتي عند تتبع الهدف، حيث ستكون مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأمر سيتطلب نحو ثلاثة عقود للوصول إلى النموذج المطلوب.

وأضاف:

تتطلب تكنولوجيا الصواريخ الذكية مزيدا من البحوث الأساسية والتطبيقية، كما أن هناك أقسام فرعية داخل الشركة ستتولى التعامل مع عشرات المنتجات الحربية والتركيز على الموارد اللازمة لهذه المهمة.

في سياق آخر، أفادت معلومات نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن طائرات القوات الجوية الروسية قامت بـ4 طلعات اعتراضية في الأسبوع الحالي، وشوهدت 12 طائرة تجسس عند الحدود الروسية هذا الأسبوع، ولم تسمح المقاتلات الروسية بدخول طائرات التجسس أجواء روسيا.