النموذج الأمثل لـ"شاحنة المدفعية" يجوب طرق سوريا

تم رصد سيارة روسية مسلحة من طراز "أورال-4320" في سوريا.

يذكر أن سيارات الشحن "أورال-4320" المزودة بمدفع "زي أو-23-2"، وهو مدفع مصمم لمكافحة الطائرات،

تظل حاضرة في مناطق الصراع المسلح منذ 40 عاما.

© Sputnik. Sergey Samochin سيارة "أورال-4320"

وتم رصدها في مناورة "الغرب 2017" بحوزة القوات الروسية والبيلاروسية.

ولا غرابة في ذلك، فهذه السيارة هي النموذج الأمثل لـ"شاحنة المدفعية".

وبالنسبة لـ"شاحنات المدفعية" الموجودة في سوريا يشار إلى أن غرفة السائق وغيرها من أقسامها الهامة مدرعة. وهناك درع فولاذي يحمي طاقم مدفعها أيضا. ومن هنا فإنها ترعب كل من تصادفه في الطريق.