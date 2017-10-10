فيديو: إطلاق "قتلة" حاملات الطائرات

ويظهر في الفيديو طراد "فارياغ" إحدى سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

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ويحمل طراد "فارياغ" 16 صاروخا من طراز "بي-500 بازالت".

وخصص صاروخ "بازالت" لتدمير السفن الحربية الكبيرة وخصوصا حاملات الطائرات. ويسميه العسكريون "قاتل حاملات الطائرات".

ويقدر صاروخ "بازالت" على حمل رأس نووي.

وينطلق صاروخ "بازالت" نحو هدفه بسرعة تعادل مثلي سرعة الصوت.

ويحمل صاروخ "بازالت" جهاز "شميل" الذي يقوم بعملية الإعاقة التشويشية ضد الرادارات المضادة.

وتظهر في نفس الفيديو غواصة "تومسك" التي تحمل 24 صاروخا من طراز "غرانيت".

وخصصت صواريخ "غرانيت" لتدمير حاملات الطائرات أيضا، لكنها تستطيع الانطلاق من تحت الماء ومهاجمة الهدف بشكل جماعي.