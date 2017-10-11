فيديو: لماذا يرغب الكثيرون في اقتناء هذا النظام الصاروخي

وتفيد المعلومات المعلن عنها بأن منظومة "إس-400" تقدر على إسقاط الطائرات والصواريخ على اختلاف أنواعها على نحو سواء، وتستطيع أن تعترض حتى الطائرات الشبح (الطائرات "غير المرئية" التي لا تظهر على شاشة الرادار).

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وتقدر المنظومة على ضرب 10 أهداف بـ20 صاروخا في آن واحد.

ويستطيع رادار "إس-400" أن يرى كل شيء في السماء في دائرة يبلغ نصف قطرها 400 كيلومتر.

ولأن المنظومة تستطيع قهر أي وسيلة من وسائل الهجوم الجوي فإن العسكريين يسمونها "تريومف" (المُنتصر).

وتم حتى الآن تزويد القوات المسلحة الروسية بـ16 فوجا من منظومات "إس-400".

ونُشرت كتيبتان من صواريخ "إس-400" في سوريا.

ويبدي العديد من الدول الأجنبية الرغبة في الحصول على منظومات "إس-400".

وقد وقعت الصين عقدا مع روسيا لشراء منظومات "إس-400".

وأعلِن في الأسبوع الفائت عن توقيع عقد توريد منظومات "إس-400" لتركيا واتفاق روسيا والمملكة العربية السعودية لتزويد المملكة بمنظومات "إس-400".

ويصطف الراغبون في الحصول على منظومات "إس-400" في طوابير طويلة وفقا لتعبير فلاديمير كوجين، مستشار الرئيس الروسي.

ويجدها الخبير الألماني فولفغانغ ريختر أفضل من منظومة "باتريوت" الأمريكية كما ذكرت صحيفة زودّويتشي زايتونغ".