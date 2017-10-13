الدبابات الروسية تصعد إلى مستوى خارق

وكان محللون عسكريون أجانب في زمن الحرب الباردة في حيرة من تنوع دبابات الجيش السوفيتي، حيث أحصوا 8 أنواع من الدبابات: بي تي-76، تي-10، تي-54، تي-55، تي-62، تي-64، تي-72، تي-80.
وتخيلوا بعد خروج روسيا من عباءة الاتحاد السوفيتي، أن الجيش الروسي قرر الاحتفاظ بنوعين من الدبابات: "تي-90" و"تي-72"، لكن روسيا استأنفت إنتاج دبابات "تي-80". واعتبروا أن ذلك يعني أن الجيش الروسي يسعى إلى المحافظة على تنوع الدبابات.
ورأى بعض المحللين أن دبابة "تي-72بي3" أصبحت دبابة الجيش الروسي الرئيسية الجديدة وستبقى هكذا حتى حصوله على أعداد كبيرة من دبابات "أرماتا".
ويشار إلى أن المحرك الجديد يعزز قدرة دبابة "تي-72بي3" الحركية، فيما يوفر نظام "ريليكت" المزيد من الحماية ضد ما يهدد الدبابة بينما يزيد جهاز التنشين "سوسنا أو" قدرة دبابة "تي-72بي3" على اكتشاف الأهداف وخوض المعركة في الظروف الجوية الرديئة.
وتخضع عائلة دبابات "تي-80" أيضا للعملية التحديثية التطويرية، لكن دبابة "تي-80" تحتفظ بمحركها الغازي التربيني الذي يفوق محرك دبابة "تي-72بي3" قوةً.
وفي ما يخص عائلة دبابات "تي-90" يُنتظر أن تخضع جميع دبابات "تي-90" للعملية التطويرية العميقة لترتقي إلى مستوى دبابة "تي-90إم" المسماة "الدبابة الخارقة" التي تعد من دبابات الجيش الروسي الرئيسية.
وتتضمن العملية التطويرية المراد تنفيذها تزويد دبابة "تي-90" بمدفع جديد من طراز "2أ82" الذي يستطيع التعامل مع قذائف أطول ما يعزز قدرة طلقاته على اختراق دروع الدبابات المعادية.
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