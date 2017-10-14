سوريا تجرب أحدث مدرعة روسية

أعلنت مواقع إلكترونية عن ظهور أحدث آلية عسكرية مدرعة روسية في سوريا.

ويشار إلى أن الآلية المدرعة الروسية الجديدة التي تم رصد وجودها في سوريا تحمل اسم "أرغوس" وهي مصممة لاكتشاف الأهداف المعادية المطلوب ضربها في ساحة القتال.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق أن آلية "بي إر بي-4أ أرغوس" مزودة بمعدات الاستطلاع والاستخبار الأكثر تطورا، وأن جهاز الرادار الخاص بها (1إل-120-1) يستطيع اكتشاف الأهداف في كل الظروف الجوية وتزويد قوات المدفعية بالمعلومات اللازمة لتدمير الأهداف المكتشفة، ويقدر على اكتشاف المقاتل المنفرد للقوات المعادية والدبابة المعادية عندما تكون المسافة الفاصلة 7 كيلومترات و16 كيلومترا على التوالي.

وزودت الآلية بجهاز الرؤية الليلية وأجهزة الاتصال البالغ مداها 50 كيلومترا.

© Sputnik. Michail Alaeddin إحدى آليات الجيش السوري

ويحميها من صواريخ العدو نظام "شتورا" القادر على تعطيل إلكترونيات الصواريخ المضادة للدبابات.

أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

وتزن آلية "أرغوس" 3.8 طن. وتعادل قوة محركها 300 حصان.

وتستطيع مدرعة "أرغوس" السير بسرعة 65 كيلومترا في الساعة على البر و7 كيلومترات في الساعة على الماء.

ويقودها طاقم متكوّن من 4 أشخص.

واعتبرت المواقع أن الهدف من إرسالها إلى سوريا تجريبها في ساحة القتال الحقيقي.